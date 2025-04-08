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Глава Каменского района оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

09:26 | 08.04.2025 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2025. PenzaNews. Глава Каменского района Пензенской области Александр Помогайбо оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Глава Каменского района оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каменская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения органом местного самоуправления законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Установлено, что декабре 2024 года посредством системы ГИС ЖКХ в администрацию Каменского района поступило два обращения местных жителей по вопросам некачественной уборки территории от снега и наледи, а также включения в программы благоустройства общественного пространства, оборудования спортивной площадки и тротуара. В нарушение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации письменные ответы в установленный законом срок заявителям направлены не были. Кроме того, вопреки требованиям закона поступившее в орган местного самоуправления в октябре 2024 года заявление гражданина о несогласии с действиями главы администрации Первомайского сельсовета Каменского района направлено для рассмотрения лицу, действия которого обжаловались заявителем», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

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В нем добавляется, что по возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», глава Каменского района постановлением мирового судьи оштрафован на 5 тыс. рублей.

«С целью устранения нарушений закона прокурор внес руководителю органа местного самоуправления представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, заявителям направлены ответы по доводам обращений, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.


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