09:36:15 Четверг, 9 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил бойцов специального отряда быстрого реагирования с профессиональным праздником

09:08 | 09.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 9 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил с профессиональным праздником бойцов специального отряда быстрого реагирования Росгвардии.

Олег Мельниченко поздравил бойцов специального отряда быстрого реагирования с профессиональным праздником

Фото: Pnzreg.ru

«Вы ежедневно с риском для жизни выполняете поставленные задачи. Проявляете высший уровень выдержки, стойкости и профессионализма, по праву считаясь элитой Федеральной службы войск национальной гвардии России», — сказал глава региона, обращаясь к бойцам в ходе торжественного собрания, посвященного 33-й годовщине создания специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии, которое состоялось в минувшую среду, 8 октября.

Он отметил, что только в Пензенской области в текущем году сотрудники СОБР «Агат» приняли участие в проведении более 200 мероприятий.

«На территории наших освобожденных регионов вы выполняете стратегические задачи по обеспечению безопасности социально значимых объектов», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко поблагодарил бойцов СОБР за службу, пожелал крепкого здоровья, счастья и спокойствия.

В продолжение мероприятия губернатор вручил отличившимся бойцам государственные награды — орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу», а также геральдические знаки СОБР «Агат» за успешное прохождение офицерами квалификационных испытаний, сообщает пресс-служба регионального правительства.


Читайте также
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика Жительница Бессоновского района оформила кредит и перевела мошенникам около 1 млн. рублей
Олег Денисов поздравил Анастасию Никитину со 102-летием В Заречном водитель автомобиля «Toyota» сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама