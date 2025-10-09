Олег Мельниченко поздравил бойцов специального отряда быстрого реагирования с профессиональным праздником Общество

Пенза, 9 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил с профессиональным праздником бойцов специального отряда быстрого реагирования Росгвардии.

Фото: Pnzreg.ru

«Вы ежедневно с риском для жизни выполняете поставленные задачи. Проявляете высший уровень выдержки, стойкости и профессионализма, по праву считаясь элитой Федеральной службы войск национальной гвардии России», — сказал глава региона, обращаясь к бойцам в ходе торжественного собрания, посвященного 33-й годовщине создания специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии, которое состоялось в минувшую среду, 8 октября.

Он отметил, что только в Пензенской области в текущем году сотрудники СОБР «Агат» приняли участие в проведении более 200 мероприятий.

«На территории наших освобожденных регионов вы выполняете стратегические задачи по обеспечению безопасности социально значимых объектов», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко поблагодарил бойцов СОБР за службу, пожелал крепкого здоровья, счастья и спокойствия.

В продолжение мероприятия губернатор вручил отличившимся бойцам государственные награды — орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу», а также геральдические знаки СОБР «Агат» за успешное прохождение офицерами квалификационных испытаний, сообщает пресс-служба регионального правительства.