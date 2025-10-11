В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт. СИМ» Общество

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт. СИМ» пройдет на дорогах Пензенской области в предстоящее воскресенье, 12 октября.

«12 октября 2025 года на территории региона пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт. СИМ», направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения среди мотоциклистов, а также лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности. Особое внимание инспекторов дорожно-патрульной службы будет направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что в числе распространенных нарушений ПДД водителями мототранспорта и СИМ — превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и маневрирования, выезд на встречную полосу.

«Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта и СИМ соблюдать правила дорожного движения и не забывать об использовании специальной экипировки», — добавляется в тексте.