21:15:25 Среда, 15 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

Сборная Пензенской области примет участие в первенстве России по художественной гимнастике

13:53 | 15.03.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области примет участие в первенстве России по художественной гимнастике в групповых упражнениях, которое пройдет в Казани с 16 по 20 марта.

Сборная Пензенской области примет участие в первенстве России по художественной гимнастике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Регион на турнире представят Анастасия Комиссарова, Екатерина Цымбал, Ольга Ефремова, Анастасия Бителева, Амина Рафикова, Анна Макарова. Тренеры команды — Евгения Бочкарева, Светлана Мельникова, Мария Комендантова.

В соревнованиях примут участие гимнастки в возрасте 13–15 лет по программе кандидатов в мастера спорта.

Команды выполнят два вида упражнений — с 5 скакалками и 5 парами булав.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой, медали разыграют в многоборье и отдельных видах.
Актуальное
Читайте также
В зоопарке Пензы в ближайшее время появится новый лев В Пензе начала работу выставка «Продмаркет»
Тело умершего льва Симбы кремировано под Пензой В Пензе обсудили порядок отбора заявок на формирование комфортной городской среды
Жителя Шемышейского района осудили за попытку с помощью кражи сумки заработать на проезд В Башмаковском районе поднят купол на колокольне храма начала XIX века
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама