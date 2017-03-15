Сборная Пензенской области примет участие в первенстве России по художественной гимнастике Спорт

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области примет участие в первенстве России по художественной гимнастике в групповых упражнениях, которое пройдет в Казани с 16 по 20 марта.

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Регион на турнире представят Анастасия Комиссарова, Екатерина Цымбал, Ольга Ефремова, Анастасия Бителева, Амина Рафикова, Анна Макарова. Тренеры команды — Евгения Бочкарева, Светлана Мельникова, Мария Комендантова.

В соревнованиях примут участие гимнастки в возрасте 13–15 лет по программе кандидатов в мастера спорта.

Команды выполнят два вида упражнений — с 5 скакалками и 5 парами булав.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой, медали разыграют в многоборье и отдельных видах.