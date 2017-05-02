Пензенская спортсменка заявлена для участия в Кубке Европы по спортивной ходьбе Спорт Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Яна Смердова заявлена для участия в Кубке Европы по спортивной ходьбе, который пройдет в Чехии 21 мая. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Помимо пензенской атлетки, на турнир заявлен российский спортсмен Сергей Широкобоков. Оба будут выступать в нейтральном статусе. В настоящее время допуск до соревнований в качестве нейтральных спортсменов получили 10 россиян — действующие чемпионы мира Мария Кучина и Сергей Шубенков, а также Ольга Муллина, Даниил Цыплаков, Илья Мудров, Сергей Широбоков, Яна Смердова, Анжелика Сидорова, Кристина Сивкова, Дарья Клишина, Алексей Сокирский и Юлия Степанова, сообщается на сайте ЦСП. Нашли ошибку в тексте?

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