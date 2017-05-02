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Пензенская спортсменка заявлена для участия в Кубке Европы по спортивной ходьбе

14:49 | 02.05.2017 | Спорт

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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Яна Смердова заявлена для участия в Кубке Европы по спортивной ходьбе, который пройдет в Чехии 21 мая.

Пензенская спортсменка заявлена для участия в Кубке Европы по спортивной ходьбе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Помимо пензенской атлетки, на турнир заявлен российский спортсмен Сергей Широкобоков.

Оба будут выступать в нейтральном статусе.

В настоящее время допуск до соревнований в качестве нейтральных спортсменов получили 10 россиян — действующие чемпионы мира Мария Кучина и Сергей Шубенков, а также Ольга Муллина, Даниил Цыплаков, Илья Мудров, Сергей Широбоков, Яна Смердова, Анжелика Сидорова, Кристина Сивкова, Дарья Клишина, Алексей Сокирский и Юлия Степанова, сообщается на сайте ЦСП.
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