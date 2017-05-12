18:34:54 Пятница, 12 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенские дзюдоисты поборются за победу во всероссийских соревнованиях в Магадане

09:19 | 12.05.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Пензенские дзюдоисты прибыли в Магадан для участия во всероссийских соревнованиях среди юношей 2000–2002 годов рождения, которые состоятся в предстоящую субботу, 13 мая.

Пензенские дзюдоисты поборются за победу во всероссийских соревнованиях в Магадане

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, в первый день турнира на татами выйдут более 300 спортсменов, представляющих регионы центральной части России, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.

«14 мая пензенским дзюдоистам предстоит борьба за медали открытых соревнований «Праздник дзюдо» среди юношей 11–14 лет 2003–2006 годов рождения. Ожидается, что мастерство продемонстрируют 35 команд городов России и ближнего зарубежья, в том числе Азербаджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Луганска», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, бои будут проходить на трех татами, каждое из которых оснащено электронным табло и видеокамерами, чтобы демонстрировать схватки с разных сторон.

«По итогам соревнований в Магадане юноши смогут получить разряд кандидата в мастера спорта», — добавил Эдуард Копылов.
Актуальное
Читайте также
Суд признал незаконным разрешение мэрии Кузнецка на строительство многоквартирного дома На аллее Победы в Пензе высажено 72 хвойных саженца
В Пензе в преддверии Международного дня семьи награждены многодетные родители Пензенский губернатор призвал круглосуточно вести посевные работы при хорошей погоде
В Пензе суд признал законным штраф ЖСК за свалку новогодних елок во дворе На подготовку двух пензенских лагерей к лету потратят более 7,5 млн. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама