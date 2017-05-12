Пензенские дзюдоисты поборются за победу во всероссийских соревнованиях в Магадане Спорт

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Пензенские дзюдоисты прибыли в Магадан для участия во всероссийских соревнованиях среди юношей 2000–2002 годов рождения, которые состоятся в предстоящую субботу, 13 мая.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, в первый день турнира на татами выйдут более 300 спортсменов, представляющих регионы центральной части России, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.

«14 мая пензенским дзюдоистам предстоит борьба за медали открытых соревнований «Праздник дзюдо» среди юношей 11–14 лет 2003–2006 годов рождения. Ожидается, что мастерство продемонстрируют 35 команд городов России и ближнего зарубежья, в том числе Азербаджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Луганска», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, бои будут проходить на трех татами, каждое из которых оснащено электронным табло и видеокамерами, чтобы демонстрировать схватки с разных сторон.

«По итогам соревнований в Магадане юноши смогут получить разряд кандидата в мастера спорта», — добавил Эдуард Копылов.