Григорий Кабельский обратил внимание на проблему продажи допинга в фитнес-центрах Пензы Спорт

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский призвал работников сферы обратить внимание на продажу запрещенных веществ в тренажерных залах и фитнес-центрах региона.

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«Мы объясняли им, разжевывали, но в конченом итоге буквально две недели назад опять прошла информация, что в Пензе задержаны два тренера в фитнес-зале, […] где было распространение запрещенных средств», — сказал он в ходе заседания коллегии ведомства, состоявшегося на базе училища олимпийского резерва региона в четверг, 8 июня.

По словам министра, в основном запрещенные вещества такого рода распространяются в фитнес-центрах и тренажерных залах.

«Там эта зараза распространена. Люди хотят очень быстро стать красивыми, накаченными во вред собственному здоровью», — отметил Григорий Кабельский.