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Пензенская область не получила субсидию на поддержку базовых видов спорта

15:53 | 08.06.2017 | Спорт

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область не смогла в 2017 году получить субсидию из федерального бюджета на поддержку базовых видов спорта. Об этом сообщил заместитель министра физической культуры и спорта региона Сергей Никишин.

Пензенская область не получила субсидию на поддержку базовых видов спорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы видим ежегодное снижение количества учащихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. В 2014 году их численность была 640 человек, в 2015 — 573, в 2016 — 518 человек. […] Данное снижение отмечается, что нас настораживает, и в базовых видах спорта», — сказал он в ходе заседания коллегии ведомства, состоявшегося на базе училища олимпийского резерва Пензенской области в четверг, 8 июня.

По словам Сергея Никишина, это стало одной из причин неполучения субсидии.

Сумму, которой лишился регион, он не назвал, однако напомнил, что в 2016 году она составляла 6 млн. 130 тыс. рублей.

Сергей Никишин уточнил, что всего в Пензенской области в системе подготовки спортивного резерва заняты 27 тыс. 245 учащихся.

«На спортивно-оздоровительном этапе у нас 15,5% от общей численности занимающихся, на начальном этапе подготовки — 52,8%, на тренировочном этапе — 29,8%, на этапе совершенствования спортивного мастерства — 1,5%, на этапе высшего спортивного мастерства — 0,4%. Из показателей мы видим, что с тренировочного этапа на этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства перевод спортсменов крайне невелик. Это свидетельствует о недостаточной эффективности существующей системы отбора талантливых детей и качества подготовки спортивного резерва», — пояснил замминистра.

Также он обратил внимание на то, что на 17,3% снизилось число пензенцев, которым присваиваются звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.
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