Пензенская спортшкола водных видов спорта получит грант в 2 млн. рублей
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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Пензенская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта стала победителем конкурса грантов, организованного некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев России».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минспорта Пензенской области, в 2017 году отделение прыжков ПОСДЮСШОР водных видов спорта получит 2 млн. рублей.
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«Денежные средства будут потрачены на повышение качества учебно-тренировочного процесса», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что спортшкола стала получателем грантов Фонда поддержки олимпийцев в шестой раз.
«В 2009 году размер гранта составлял 1,5 млн. рублей, в 2010 — 2,5 млн. рублей на отделения прыжков в воду и плавания, в 2011 — 2 млн. рублей, в 2015 — 3 млн. рублей, в 2016 — 1 млн. рублей. Эти средства, согласно условиям конкурса, направляются на покупку спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и на участие в спортивных мероприятиях», — уточнили в министерстве физкультуры и спорта Пензенской области.