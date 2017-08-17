15:07:20 Четверг, 17 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Ремонт теплосетей на улице Пушкина. Пенза, 16 августа 2017 г.

На спартакиаде пенсионеров в Заречном выявили лучших в теннисе и шахматах

10:56 | 17.08.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Соревнования по настольному теннису и шахматам завершили спартакиаду пенсионеров в Заречном Пензенской области в минувшую среду, 16 августа.

На спартакиаде пенсионеров в Заречном выявили лучших в теннисе и шахматах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Турниры состоялись на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной».

Среди женщин в настольном теннисе не было равных Людмиле Поповой, второй стала Тамара Ермакова.

В состязаниях среди мужчин победу одержал Анатолий Чайка, второе место занял Виталий Мисолин.

В шахматном турнире сильнейшим оказался Александр Денисов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного, пожилые люди, показавшие высокий результат на городских соревнованиях, станут участниками областной спартакиады пенсионеров, которая пройдет в Пензе в пятницу, 25 августа.
Актуальное
Читайте также
В Пензе УК не перевела ресурсникам 16 млн. рублей, перечисленных жителями Анастасия Близнюк выступит на ЧМ по художественной гимнастике в Италии
Мэр одобрил идею обустройства зеленой зоны у гимназии №1 в Пензе «Дизель» и «Дизелист» из Пензы проведут матчи на выезде 19 августа
Мэр Пензы поручил завершить ремонт тротуара на улице Красной за две недели В Кузнецке намечено построить логистический центр для мебельных компаний
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама