На спартакиаде пенсионеров в Заречном выявили лучших в теннисе и шахматах
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Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Соревнования по настольному теннису и шахматам завершили спартакиаду пенсионеров в Заречном Пензенской области в минувшую среду, 16 августа.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Турниры состоялись на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной».
Среди женщин в настольном теннисе не было равных Людмиле Поповой, второй стала Тамара Ермакова.
В состязаниях среди мужчин победу одержал Анатолий Чайка, второе место занял Виталий Мисолин.
В шахматном турнире сильнейшим оказался Александр Денисов.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного, пожилые люди, показавшие высокий результат на городских соревнованиях, станут участниками областной спартакиады пенсионеров, которая пройдет в Пензе в пятницу, 25 августа.