Проект «Мини-футбол в школу» стартует в Пензенской области 15 октября Спорт

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Первые матчи в рамках проекта «Мини-футбол в школу» состоятся в Пензенской области 15 октября.

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Участниками соревнований могут стать школьники 2000–2007 годов рождения, которые будут поделены на четыре возрастные группы.

До 15 ноября пройдут внутришкольные и районные соревнования.

Победители представят свой район на зональном этапе, который продлится до 1 декабря.

Команды будут разделены на семь зон: первая — Нижнеломовский, Земетчинский, Спасский, Наровчатский и Вадинский районы; вторая — Белинский, Каменский, Пачелмский, Башмаковский и Тамалинский; третья — Сердобский, Бековский, Колышлейский, Пензенский и Малосердобинский; четвертая — Лопатинский, Неверкинский, Шемышейский и Камешкирский; пятая — Кузнецкий, Городищенский, Никольский и Сосновоборский районы, Кузнецк и Кузнецк-12; шестая — Бессоновский, Иссинский, Лунинский и Мокшанский районы; «Центр» — Пенза и Заречный.

В январе 2018 года отдельно между командами мальчиков и девочек пройдут финальные областные соревнования.

Победители примут участие в окружном первенстве «Поволжье», которое состоится в феврале 2018 года.