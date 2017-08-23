12:46:24 Среда, 23 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Проект «Мини-футбол в школу» стартует в Пензенской области 15 октября

08:28 | 23.08.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Первые матчи в рамках проекта «Мини-футбол в школу» состоятся в Пензенской области 15 октября.

Проект «Мини-футбол в школу» стартует в Пензенской области 15 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участниками соревнований могут стать школьники 2000–2007 годов рождения, которые будут поделены на четыре возрастные группы.

До 15 ноября пройдут внутришкольные и районные соревнования.

Победители представят свой район на зональном этапе, который продлится до 1 декабря.

Команды будут разделены на семь зон: первая — Нижнеломовский, Земетчинский, Спасский, Наровчатский и Вадинский районы; вторая — Белинский, Каменский, Пачелмский, Башмаковский и Тамалинский; третья — Сердобский, Бековский, Колышлейский, Пензенский и Малосердобинский; четвертая — Лопатинский, Неверкинский, Шемышейский и Камешкирский; пятая — Кузнецкий, Городищенский, Никольский и Сосновоборский районы, Кузнецк и Кузнецк-12; шестая — Бессоновский, Иссинский, Лунинский и Мокшанский районы; «Центр» — Пенза и Заречный.

В январе 2018 года отдельно между командами мальчиков и девочек пройдут финальные областные соревнования.

Победители примут участие в окружном первенстве «Поволжье», которое состоится в феврале 2018 года.
Актуальное
Читайте также
Будущее Пензенской области за такими предприятиями, как «МашСталь» — Юрий Афонин В Лесном начаты работы по строительству водопровода
Ремонт двух дорог в Колышлейском и Сердобском районах завершен раньше срока В пензенском зоопарке пройдет показательное кормление павианов-сфинксов
В Пензе объявлен отбор кооперативов для получения поддержки на развитие материальной базы Под Пензой женщина стала жертвой мошенничества при оформлении кредита через интернет
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама