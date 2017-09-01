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Пензенские инвалиды примут участие в спортфестивале «Пара-Крым 2017»

08:39 | 01.09.2017 | Спорт

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Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Пятеро инвалидов из Пензенской области примут участие во всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2017». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин.

Пензенские инвалиды примут участие в спортфестивале «Пара-Крым 2017»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие будет проходить на базе национального центра паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов — центр спорта «Эволюция» в Евпатории с 4 по 10 сентября.

Как ожидается, всего в фестивале примут участие около 500 человек.

Спортсмены посоревнуются в дартсе, легкой атлетике, настольном теннисе, пауэрлифтинге, плавании, а также в настольных спортивных играх.

Кроме соревновательной части, программа предусматривает проведение мастер-классов по паралимпийским видам спорта и досуговые мероприятия.

Для участников также планируется организовать апробацию сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для инвалидов.
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