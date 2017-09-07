Пензенская спортсменка возглавит сборную России по триатлону Спорт

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Елена Данилова возглавит женскую сборную России в гранд-финале мировой серии по триатлону в голландском Роттердаме 14–17 сентября.

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В составе национальной команды также заявлены Анастасия Абросимова и Мария Шорец, участницы до 23 лет Юлия Голофеева и Анастасия Горбунова, юниорки Екатерина Матюх, Елизавета Покровская и Елизавета Жижина.

Мужскую сборную возглавит Дмитрий Полянский. Вместе с ним честь России будут отстаивать Андрей Брюханков, Владимир Турбаевский и Игорь Полянский.

В числе участников до 23 лет заявлены Алексей Калистратов и Илья Прасолов, а среди юниоров — Григорий и Михаил Антипов, сообщается на сайте ЦСП.