Пензенский «Зенит» обыграл «Сатурн» из Раменского со счетом 1:0 Спорт

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» одержал победу над «Сатурном» из Раменского в домашнем матче 11 тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Игра, состоявшаяся на стадионе «Первомайский» в минувшую субботу, 30 сентября, собрала небольшое количество болельщиков по ряду причин — на это повлияли предыдущие поражения клуба, осеняя погода, а также то, что практически одновременно в Пензе проходила первая в этом сезоне домашняя игра хоккейного клуба «Дизель».

Однако любители футбола, которые все же пришли на стадион, искренне порадовались победному голу. Его забил Давид Гатикоев — результат встречи 1:0.

По словам наставника пензенского «Зенита» Владимира Радкевича, не было нужды долго настраивать футболистов на матч, так как они и сами вполне осознавали сложившуюся ситуацию.

Читайте также

В Пензе среди болельщиков хоккейного клуба «Дизель» будет разыгран автомобиль

«Единственное, пришлось попросить терпеть до конца игры, потому что через терпение приходит результат, что они и продемонстрировали», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с «Сатурном».

Владимир Радкевич отметил, что команда не просто дотерпела, но и создала много опасных моментов, благодаря чему получился результат, который, по его словам, «хотели все без исключения».

Таким образом, после 11 проведенных игр «Зенит» набрал 6 очков и расположился на 12-м месте турнирной таблицы.

Следующий матч команда проведет с «Энергомашем» в Белгороде 7 октября, а 14-го числа в Пензе примет липецкий «Металлург».