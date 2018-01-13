EN
11:42:54 Суббота, 13 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенские боксеры поборются за награды первенства ПФО

09:40 | 13.01.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Пензенские спортсмены примут участие в первенстве Приволжского федерального округа по боксу среди юниоров, которое пройдет в Тольятти с 16 по 21 января.

Пензенские боксеры поборются за награды первенства ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации училища олимпийского резерва региона, в состав сборной Пензенской области вошли трое воспитанников УОР.

«Это Илья Егин, Александр Кузнецов и Асадбек Абдуллаев. Тренируют спортсменов Сергей Ананьин и Роман Соболев», — уточнили в учреждении.

Согласно положению первенства ПФО по боксу, к участию в соревнованиях допускаются юниоры 2000–2001 годов рождения в 10 весовых категориях — 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 кг и свыше 91 кг. Они должны иметь подготовку не ниже первого спортивного разряда.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области произведено 300 тыс. тонн сахара-песка Мэр поздравил пензенских журналистов с Днем российской печати
Пензенский губернатор поздравил журналистов с Днем российской печати В Пензенской области подвели предварительные итоги рейтинга школ
Дело завели на жительницу пензенского села за ложь при получении кредита на 3 тыс. рублей В Пензенской области 1,5 тыс. человек улучшили жилищные условия за счет различных программ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver