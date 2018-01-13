Пензенские боксеры поборются за награды первенства ПФО Спорт Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Пензенские спортсмены примут участие в первенстве Приволжского федерального округа по боксу среди юниоров, которое пройдет в Тольятти с 16 по 21 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации училища олимпийского резерва региона, в состав сборной Пензенской области вошли трое воспитанников УОР. «Это Илья Егин, Александр Кузнецов и Асадбек Абдуллаев. Тренируют спортсменов Сергей Ананьин и Роман Соболев», — уточнили в учреждении. Согласно положению первенства ПФО по боксу, к участию в соревнованиях допускаются юниоры 2000–2001 годов рождения в 10 весовых категориях — 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 кг и свыше 91 кг. Они должны иметь подготовку не ниже первого спортивного разряда. Нашли ошибку в тексте?

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