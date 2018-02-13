Спортзал выплатит 73 тыс. рублей после отказа вернуть пензячке деньги за абонемент Спорт

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Заочное решение суда, согласно которому организация из Москвы должна выплатить 73 тыс. рублей за отказ своевременно вернуть клиентке из Пензы стоимость абонемента на спортивно-оздоровительные услуги, вступило в законную силу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В июне 2016 года между жительницей Пензы и организацией из Москвы был заключен договор на годовое оказание спортивно-оздоровительных услуг, включающих в себя круглосуточное посещение тренажерного зала, групповых программ и зон единоборств. Истицей была оплачена стоимость абонемента в размере 20 тыс. рублей, но услуги в полном объеме в оговоренное круглосуточное время не оказывались. Кроме того, женщина переехала и не могла пользоваться оплаченной услугой», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он добавил, что женщина в установленном договором порядке попросила компанию расторгнуть с ней договор и вернуть деньги за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, однако ответа не дождалась, после чего подала претензию в письменном виде, которая также была оставлена без внимания.

Читайте также

В Пензе второй раз прошел «Кросс ГТО»

«Поскольку какие-либо действия со стороны организации, оказывающей услуги, на письменные просьбы клиентки не предпринимались, в суд возражений и расчетов фактически понесенных расходов не представлено, клубный контракт в связи с отказом потребителя от его исполнения был признан расторгнутым, а оплаченные денежные средства постановлено возвратить женщине», — сказал собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что также с ответчика взыскана неустойка за просрочку удовлетворения законного требования потребителя — 20 тыс. рублей, компенсация морального вреда — 3 тыс. рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований женщины — 21 тыс. 500 рублей, из которых 10 тыс. 750 рублей в пользу истицы, а 10 тыс. 750 рублей — союза потребителей, действовавшего от ее имени.

«Кроме того, организации надлежит возместить судебные расходы, а также уплатить государственную пошлину», — отметил он.