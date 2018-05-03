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Пензенские дзюдоисты завоевали еще три медали на турнире в Санкт-Петербурге

08:08 | 03.05.2018 | Спорт

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Санкт-Петербург, 3 мая 2018. PenzaNews. Пензенские спортсмены завоевали еще три медали на XXI международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек «Олимпийские старты. Кубок Победы», который завершился в Санкт-Петербурге.

Пензенские дзюдоисты завоевали еще три медали на турнире в Санкт-Петербурге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Серебряным призером соревнований стал Денис Кулагин. Никита Горбатов и Дмитрий Николаев заняли третьи ступени пьедестала в своих весовых категориях», — сообщил ИА «PenzaNews» президент региональной федерации дзюдо Эдуард Копылов.

Он напомнил, что в первый день поединков сборной Пензенской области принесли медали Никита Учуев и Данила Кальченко.

«Таким образом, в активе пензенских дзюдоистов пять призовых мест по итогам соревнований, где свое мастерство и волю к победе продемонстрировали представители десятков регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья», — добавил Эдуард Копылов.

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