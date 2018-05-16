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Чиновники мэрии Пензы и правительства выйдут на поле в рамках суточного футбольного матча

08:30 | 16.05.2018 | Спорт

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Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники областного правительства и мэрии Пензы, а также представители городской думы примут участие в необычном футбольном матче, который продлится ровно сутки — с 12.00 субботы, 19 мая, до 12.00 следующего дня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Чиновники мэрии Пензы и правительства выйдут на поле в рамках суточного футбольного матча

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве добавили, что также на поле выйдут футболистки женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР», регбисты «Империи» и разные поколения игроков «Зенита».

«Регистрация команд-участниц началась 22 января и завершилась 20 апреля. Было подано 84 заявки от футбольных команд из Пензы и других населенных пунктов области. Организаторы отобрали 64 команды и разделили их на две, внутри которых игроки будут сменять друг друга на протяжении 32 таймов. Каждый тайм будет длиться 45 минут. Матч пройдет без перерывов», — пояснили в министерстве физкультуры и спорта.

В пресс-службе уточнили, что одна из команд получила название «Сурские орлы», а другая — «Пензенские рыси».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», суточный футбольный матч состоится в Пензе на стадионе «Зенит», реконструкция которого велась в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

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