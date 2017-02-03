10:25:32 Пятница, 3 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Тракторист ЗАО «Башмаковский хлеб» удостоен благодарности Минсельхоза России

09:57 | 03.02.2017 | АПК

Печать

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Тракторист ЗАО «Башмаковский хлеб» Пензенской области Владимир Кулаков удостоен благодарности министерства сельского хозяйства России.

Тракторист ЗАО «Башмаковский хлеб» удостоен благодарности Минсельхоза России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония вручения наград состоялась в рамках всероссийского совещания агроинженерных служб «Об организации работы инженерно-технических служб АПК и развитии российского сельскохозяйственного машиностроения» в минувший четверг, 2 февраля.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области, Владимир Кулаков работает в аграрной отрасли 37 лет.

«Он ежегодно принимает участие в районных и областных соревнованиях среди работников сельского хозяйства. За добросовестное отношение к работе и достижению высоких производственных показателей неоднократно поощрялся руководством предприятия и грамотами администрации Башмаковского района, награжден дипломом губернатора Пензенской области», — добавили в ведомстве.
Актуальное
Читайте также
Глава Илим-Горского сельсовета освобожден от должности за неверные сведения о доходах Почти 40 жителей Пензенской области позвонили на линию для желающих бросить курить
Сборная Пензенской области стала первой на чемпионате ПФО по спортивной гимнастике В пензенской библиотеке начнет работу лекториум «Территория неопознанного»
Пензенская гимнастка Наталья Капитонова завоевала «золото» чемпионата ПФО Из пензенского кафе изъята водка «Родник Сибири» с признаками фальсификата
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама