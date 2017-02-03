Тракторист ЗАО «Башмаковский хлеб» удостоен благодарности Минсельхоза России
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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Тракторист ЗАО «Башмаковский хлеб» Пензенской области Владимир Кулаков удостоен благодарности министерства сельского хозяйства России.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Церемония вручения наград состоялась в рамках всероссийского совещания агроинженерных служб «Об организации работы инженерно-технических служб АПК и развитии российского сельскохозяйственного машиностроения» в минувший четверг, 2 февраля.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области, Владимир Кулаков работает в аграрной отрасли 37 лет.
«Он ежегодно принимает участие в районных и областных соревнованиях среди работников сельского хозяйства. За добросовестное отношение к работе и достижению высоких производственных показателей неоднократно поощрялся руководством предприятия и грамотами администрации Башмаковского района, награжден дипломом губернатора Пензенской области», — добавили в ведомстве.