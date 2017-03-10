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В Пензенской области руководитель АО «Вазерское» оштрафован за сорняки на участке

08:58 | 10.03.2017 | АПК

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено руководителю АО «Вазерское», которое арендует 11 земельных участков общей площадью 567,5 га на территории Башмаковского и Колышлейского районов Пензенской области, за сорняки.

В Пензенской области руководитель АО «Вазерское» оштрафован за сорняки на участке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На всех земельных участках отсутствовали признаки обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур, не проводилось сенокошение и выпас скота. Участки по всей площади заросли сорной травянистой, а местами и древесно-кустарниковой растительностью», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она добавила, что руководителю АО «Вазерское» выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства РФ, исполнение которого взято на контроль.
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