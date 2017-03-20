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Пензенской области выделят 800 млн. рублей на реализацию сельхозпроектов

10:49 | 20.03.2017 | АПК

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. 800 млн. рублей будет выделено Пензенской области на реализацию инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенской области выделят 800 млн. рублей на реализацию сельхозпроектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Результатом встречи с министром сельского хозяйства [России Александром Ткачевым] стало принятое им решение о выделении дополнительных финансовых средств на реализацию инвестиционных проектов Пензенской области в размере 800 млн. рублей», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Глава региона подчеркнул, что благодаря этому Пензенская область сможет продолжить реализацию ряда серьезных проектов в АПК.

Губернатор также обратил внимание руководства регионального Минсельхоза на проект компании «Русмолко» по созданию собственного центра по воспроизводству стада на 5,2 тыс. голов.

«Нужно подготовить документы, направить в Минсельхоз РФ. У нас есть возможность, как мы с министром обговорили, дополнительно еще в июне–июле войти в проект по поддержке этого инвестиционного проекта на пензенской земле», — сказал Иван Белозерцев.
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