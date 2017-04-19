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Неблагоприятная погода не скажется на посевах на пензенских полях — Минсельхоз

15:13 | 19.04.2017 | АПК

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Неблагоприятные погодные условия не окажут серьезного негативного воздействия на состояние посевов в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства, комментируя значительное понижение температуры воздуха и обильные осадки в виде снега.

Неблагоприятная погода не скажется на посевах на пензенских полях — Минсельхоз

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы не понесем серьезных потерь по будущему урожаю зерновых культур, и это никоим образом не отразится на запланированной структуре посевных площадей», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что для оценки сложившейся ситуации были привлечены ученые аграрного университета, специалисты Пензенского НИИСХ и ведущие аграрии региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на минувшей неделе аграрии отдельных районов Пензенской области приступили к севу ранних яровых культур и сахарной свеклы.
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