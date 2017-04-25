До пензенских аграриев доведено 450 млн. рублей средств господдержки АПК

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Средства господдержки в сумме 450 млн. рублей доведены до сельхозтоваропроизводителей Пензенской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«По государственной поддержке правительством Пензенской области заключены все необходимые соглашения с министерством сельского хозяйства РФ. По всем статьям осуществляется господдержка. Всего на текущую дату из федерального бюджета доведено до сельхозтоваропроизводителей 390 млн. рублей и 60 млн. рублей — из бюджета Пензенской области, итого — 450 млн. рублей», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Министр отметил, что в целом финансирование осуществляется в рамках утвержденного графика.