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Пензенским аграриям выданы льготные кредиты на 12 млрд. рублей

10:09 | 25.04.2017 | АПК

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Пять банков заключили с сельхозтоваропроизводителями Пензенской области договоры на сумму более 12 млрд. рублей в рамках новой системы льготного кредитования. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Пензенским аграриям выданы льготные кредиты на 12 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них [на сумму] 3,2 млрд. рублей — это льготные кредитные договоры под ставку до 5% [годовых] на проведение полевых работ», — уточнил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Андрей Бурлаков отметил, что лимит, предусмотренный на проведение весенних полевых работ для организованных сельхозпредприятий, исчерпан в полном объеме.

«На сегодняшний день у нас имеется лимит по малым формам, по которому продолжаем работать», — добавил министр.
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