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В Бековском районе арендатор оштрафован за неиспользование земель

09:20 | 06.06.2017 | АПК

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Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено арендатору земельного участка в Пяшинском сельсовете Бековского района Пензенской области за сорняки.

В Бековском районе арендатор оштрафован за неиспользование земель

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, в ходе внеплановой проверки на данном участке было выявлено отсутствие признаков ведения сельскохозяйственного производства.

«В результате бездействия правообладателя земельного участка произошло его зарастание сорной травянистой растительностью», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что арендатору выдано предписание об устранении нарушения.
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