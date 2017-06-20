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В Спасске владелец участков заплатит штраф за сорняки, несмотря на сдачу земли в аренду

09:06 | 20.06.2017 | АПК

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 55 тыс. рублей назначено ООО «АЗК-Агро», владеющему участками в Спасском районе Пензенской области, за неисполнение предписания по приведению в порядок земли, несмотря на то, что она была сдана в аренду.

В Спасске владелец участков заплатит штраф за сорняки, несмотря на сдачу земли в аренду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Земельные участки общей площадью 512 га не обрабатывались и не вводились в сельскохозяйственный оборот. Была проведена проверка исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений. Материалы были переданы для рассмотрения мировому судье. Законный представитель ООО «АЗК-Агро» согласился с фактом невыполнения предписания, но указал, что участки после выдачи предписания были переданы в аренду другому юридическому лицу и у него не было возможности исполнить предписание», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она уточнила, что мировой судья пришел к выводу о доказанности вины юрлица.

«Доводы о передаче земельных участков другому лицу были отклонены судом, так как это не свидетельствует об отсутствии бездействия собственника. Ответственность за исполнение предписания с него как собственника не снималась. Более того, действующим земельным законодательством установлена прямая ответственность собственника за неиспользование земель», — пояснила собеседница агентства.

Лариса Якушкина отметила, что постановление о наложении штрафа вступило в законную силу.
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