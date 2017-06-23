ГК «Содружество» намерена закупать сою, рапс и рыжик в Пензенской области АПК

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Группа компаний «Содружество» будет сотрудничать с сельхозпроизводителями Пензенской области. Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова и директора ООО «Управляющая компания «Содружество» Дмитрия Савенкова, состоявшейся в пятницу, 23 июня.

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В ходе переговоров глава аграрного ведомства рассказал о достижениях в работе отрасли растениеводства, о завершении посевной кампании и обозначил планы на предстоящую уборочную страду.

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Особое внимание Андрей Бурлаков уделил интересным для ГК «Содружество» культурам — сое, рапсу и рыжику.

«В этом году в Пензенской области мы увеличили посевные площади под рядом перспективных и экпортоориентированных культур. Посевы сои занимают площадь 31,1 тыс. га, яровой рапс посеян на площади 9,1 тыс. га», — уточнил министр.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза региона, по итогам переговоров достигнута договоренность, что ГК «Содружество» будет закупать у пензенских аграриев сою, рапс, рыжик и поставлять их на переработку, а также вывозить на экспорт.