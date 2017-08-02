В Пензенской области стартовал отбор сельхозкооперативов для получения господдержки АПК

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Прием заявок в рамках конкурсного отбора участников мероприятия, направленного на поддержку развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, стартовал в Пензенской области в среду, 2 августа.

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Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы».

«Субсидия на развитие материально-технической базы выделяется кооперативам, занимающимся заготовкой, хранением, подработкой, переработкой, сортировкой, убоем, первичной переработкой, а также охлаждением молока, мяса животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В ведомстве добавили, что также на выплату могут претендовать организации, перерабатывающие картофель, грибы, овощи, плоды и ягоды, в том числе дикорастущие, и занимающиеся подготовкой к реализации сельхозпродукции.

В министерстве уточнили, что прием заявок будет завершен 21 августа.