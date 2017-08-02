14:20:28 Среда, 2 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области стартовал отбор сельхозкооперативов для получения господдержки

10:28 | 02.08.2017 | АПК

Печать

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Прием заявок в рамках конкурсного отбора участников мероприятия, направленного на поддержку развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, стартовал в Пензенской области в среду, 2 августа.

В Пензенской области стартовал отбор сельхозкооперативов для получения господдержки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы».

«Субсидия на развитие материально-технической базы выделяется кооперативам, занимающимся заготовкой, хранением, подработкой, переработкой, сортировкой, убоем, первичной переработкой, а также охлаждением молока, мяса животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В ведомстве добавили, что также на выплату могут претендовать организации, перерабатывающие картофель, грибы, овощи, плоды и ягоды, в том числе дикорастущие, и занимающиеся подготовкой к реализации сельхозпродукции.

В министерстве уточнили, что прием заявок будет завершен 21 августа.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пройдут соревнования, посвященные Дню физкультурника В Пензе задержали нетрезвого мужчину, ломившегося в чужую квартиру с топором
Анастасия Фесикова и Роман Ларин участвуют в Кубке мира по плаванию в Москве Благоустраивать дворы в Октябрьском районе Пензы будет «Дорожное строительство»
В Пензе выясняют причины смерти женщины, найденной мертвой в доме на проспекте Победы В Пензенской области намолочено почти 3 тыс. тонн зерна
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама