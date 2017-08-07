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Иван Белозерцев призвал пензенских аграриев использовать погожие дни для уборки урожая

08:50 | 07.08.2017 | АПК

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал аграриев по максимуму использовать благоприятную погоду, установившуюся в регионе, для уборки урожая.

Иван Белозерцев призвал пензенских аграриев использовать погожие дни для уборки урожая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Главная задача — […] в сжатые, короткие сроки, как можно быстрее это сделать. Чем быстрее мы уберем и будем [эффективнее] использовать каждый погожий день, тем лучше мы сохраним урожай», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 7 августа.

Глава региона отметил, что сотрудники Минсельхоза Пензенской области должны находиться в полях и оказывать аграриям всю необходимую помощь.

«Первые итоги уборки урожая говорят о том, что мы в этом году должны собрать не меньше, чем в прошлом. Мы надеемся, что он будет выше», — подчеркнул Иван Белозерцев.
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