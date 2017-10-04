Пензенские аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно АПК

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области приступили к уборке кукурузы на зерно.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза, первыми к этой работе приступили представители Наровчатского и Пензенского районов.

«По состоянию на вторник, 3 октября, средняя урожайность кукурузы на зерно составила 78 центнеров с га. Всего в текущем году кукурузу на зерно предстоит убрать с площади 49,7 тыс. га», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в регионе намолочено 2,3 млн тонн зерна, произведена уборка с 92% посевных площадей, средняя урожайность составила 36 центнеров с га.

«Валовой сбор сахарной свеклы составляет 1 млн. 8 тыс. тонн, подсолнечника — 19,1 тыс. тонн. Средняя урожайность подсолнечника по Пензенской области — 14 центнеров с га», — сказали в министерстве.