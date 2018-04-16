Пензенский губернатор предложил задействовать «ОАПХ» в работах по вводу земель в оборот
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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил задействовать АО «Областной агропромышленный холдинг» в работах по вводу земель в сельскохозяйственный оборот.
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«Кто не хочет вводить, давайте предлагать другим, нет — давайте отдавать агрохолдингу, и будем через агрохолдинг вводить эту землю в оборот, а потом выставлять на торги», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 16 апреля.
По словам главы региона, впоследствии эти земли могут быть предложены как крупным, так и мелким сельхозкомпаниям.
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Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области – министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову составить подробный план по каждому участку и строго контролировать соблюдение сроков ввода в севооборот.
АО «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ») был создан в Пензенской области в октябре 2011 года на базе реорганизованного одноименного государственного унитарного предприятия. Акционерное общество объединяет профильные активы и земельные ресурсы, находящиеся в собственности Пензенской области, для формирования, участия и поддержки от лица государства инвестиционных проектов в сфере производства и переработки сельхозпродукции.
Генеральным директором «ОАПХ» является Сергей Самойлов.