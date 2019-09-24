В Пензенской области испекли «Хлебную избу» весом более тонны АПК

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Специалисты потребительского общества «Кондольское» испекли кулинарное изделие «Хлебная изба» весом более тонны, чтобы представить его на международном форуме «Хлеб, ты — мир», который прошел в Калужской области.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

Для изготовления «Хлебной избы» потребовались следующие ингредиенты, которые были произведены преимущественно в Пензенской области: 600 кг муки, 120 кг сахара, 7 кг соли, 27 кг дрожжей, 900 куриных яиц, 1 кг ванилина, 10 литров растительного масла, 150 кг маргарина, 150 литров молока и 2 кг разрыхлителя.

Работа по созданию кулинарного изделия заняла около месяца.

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Кондольские пекари известны своим мастерством. В 2014 году они изготовили самый большой каравай страны, что было зафиксировано Российским комитетом по регистрации рекордов планеты, а позже смогли испечь «Хлебную мельницу» и «Хлебного индюка», которые демонстрировались на выставках и праздничных мероприятиях в Пензе и Москве, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир» прошел в этнографическом парке-музее «Этномир» Калужской области с 19 по 22 сентября.

В нем приняли участие представители кооперативных организаций, малого, среднего и крупного бизнеса более чем из 70 субъектов РФ и делегации из 36 стран мира.