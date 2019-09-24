EN
17:55:21 Вторник, 24 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области испекли «Хлебную избу» весом более тонны

13:59 | 24.09.2019 | АПК

Печать

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Специалисты потребительского общества «Кондольское» испекли кулинарное изделие «Хлебная изба» весом более тонны, чтобы представить его на международном форуме «Хлеб, ты — мир», который прошел в Калужской области.

В Пензенской области испекли «Хлебную избу» весом более тонны

Фото: Mcx.pnzreg.ru

Для изготовления «Хлебной избы» потребовались следующие ингредиенты, которые были произведены преимущественно в Пензенской области: 600 кг муки, 120 кг сахара, 7 кг соли, 27 кг дрожжей, 900 куриных яиц, 1 кг ванилина, 10 литров растительного масла, 150 кг маргарина, 150 литров молока и 2 кг разрыхлителя.

Работа по созданию кулинарного изделия заняла около месяца.

Читайте также

Показанную в Совфеде хлебную мельницу привезли в Пензу

Кондольские пекари известны своим мастерством. В 2014 году они изготовили самый большой каравай страны, что было зафиксировано Российским комитетом по регистрации рекордов планеты, а позже смогли испечь «Хлебную мельницу» и «Хлебного индюка», которые демонстрировались на выставках и праздничных мероприятиях в Пензе и Москве, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир» прошел в этнографическом парке-музее «Этномир» Калужской области с 19 по 22 сентября.

В нем приняли участие представители кооперативных организаций, малого, среднего и крупного бизнеса более чем из 70 субъектов РФ и делегации из 36 стран мира.

Загрузка...
Читайте также
Глава «Т Плюс» призвал пензенские власти разобраться с долгами Дом народного творчества на Шуисте ждет ремонт
В Пензе подготовят документацию на реконструкцию здания «Родины» В Пензе составлено около 330 протоколов за торговлю в неустановленных местах
«Ростелеком» представил в Пензе решения для защиты от киберугроз Сергей Волков предложил привлечь регулировщиков к решению проблемы пробок в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement