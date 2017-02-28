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Обнародованы кадры с места убийства школьника в Сурске

13:25 | 28.02.2017 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области обнародовало кадры с места убийства 10-летнего школьника в городе Сурске Пензенской области.

Обнародованы кадры с места убийства школьника в Сурске

Фото: Penza.sledcom.ru

На них можно увидеть небольшой магазин, расположенный неподалеку от многоквартирных кирпичных домов, около которого было обнаружено тело ребенка.

На одном из снимков также видно, что у места преступления собрались местные жители, дежурит полицейский.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области был убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора.

Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР. Назначен ряд судебных экспертиз.

На причастность к совершению преступления проверяют нескольких местных жителей.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.

Убитый мальчик был единственным ребенком в семье.
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