В Пензе один из обвиняемых в расправе над заключенным почти отбыл прошлое наказание — СКР Криминал

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Один из двоих мужчин, которые обвиняются в смерти осужденного, поступившего в пензенскую колонию для отбытия наказания за надругательство над детьми, должен был выйти на свободу на следующий день после случившегося. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

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Она уточнила, что срок отбывания наказания завершался у мужчины, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

«Он отбывал наказание в колонии за убийство», — отметила собеседница агентства.

По словам Людмилы Фоминой, в рамках предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2016 года в колонии №5 было обнаружено тело 34-летнего осужденного, отбывавшего наказание за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей.

В смерти мужчины обвиняются двое заключенных: один из них — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в мужеложстве и иных действия сексуального характера, другой — в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.