В Пензенской области пенсионер осужден за совершенное 14 лет назад убийство Криминал

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 66-летнему жителю Колышлейского района Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве.

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«23 августа 2002 года на территории собственного домовладения в селе Шингал было обнаружено тело местного жителя 1931 года рождения с признаками насильственной смерти. На тот момент установить и задержать лицо, причастное к совершению преступления, не представилось возможным, в связи с чем было принято решение о приостановлении предварительного следствия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она подчеркнула, что работа по установлению лица, причастного к совершению убийства, не прекращалась, проводились необходимые оперативно-разыскные мероприятия, проверки по имеющимся криминалистическим данным.

«Подозреваемый был задержан в 2016 году, и расследование уголовного дела было незамедлительно возобновлено. Следователями была проведена масштабная работа по восстановлению картины совершенного преступления — опрошен большой круг лиц, имевших отношение к делу», — добавила собеседница агентства.

По словам Людмилы Фоминой, мужчина, узнав о том, что к смерти его троюродного брата причастен ранее знакомый ему житель села Шингал, решил свести с ним счеты.

«Реализуя задуманное, он в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому потерпевшего. Хозяин дома, который находился в огороде, увидев осужденного с топором в руках, попытался убежать. Однако злоумышленник догнал его и, повалив на землю, нанес не менее пяти ударов топором в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за убийство своей сожительницы, совершенное в 2003 году.