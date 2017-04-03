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Житель Каменки подозревается в распространении экстремистских аудиозаписей

16:21 | 03.04.2017 | Криминал

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Каменка, 3 апреля 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя города Каменки Пензенской области, который подозревается в размещении аудиозаписей и изображения экстремистского характера.

Житель Каменки подозревается в распространении экстремистских аудиозаписей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, с июня 2012 года по август 2015 года подозреваемый, находясь у себя дома, со своего персонального компьютера разместил на странице в социальной сети графическое изображение, а также аудиозаписи. Согласно выводам психолого-лингвистического исследования, их содержание имеет признаки негативного отношения к группе лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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