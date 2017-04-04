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Житель Пензенской области проведет в колонии 9,5 лет за смерть матери

10:14 | 04.04.2017 | Криминал

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Каменка, 4 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 52-летнему жителю села Федоровка Каменского района Пензенской области, который признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем ее смерть.

Житель Пензенской области проведет в колонии 9,5 лет за смерть матери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«3 января 2017 года в частном доме было обнаружено тело 80-летней жензщины. Установлено, что хозяйка жилища стала высказывать своему сыну, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, претензии относительно злоупотребления спиртными напитками. В результате между родственниками произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес матери множественные удары руками в область головы и тела», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что от полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.
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