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В Пензенской области мошенница похитила со счета пенсионера более 100 тыс. рублей

12:02 | 07.04.2017 | Криминал

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении 70-летнего пенсионера из Кузнецка Пензенской области, который пытался продать дачный участок через интернет.

В Пензенской области мошенница похитила со счета пенсионера более 100 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сайте Avito.ru он разместил объявление. Через некоторое время на его мобильный телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что хочет приобрести участок. Под предлогом перечисления задатка в сумме 50 тыс. рублей она попросила воспользоваться ближайшим банкоматом. После того, как гражданин произвел под диктовку незнакомки ряд операций, он обнаружил, что с его счетов списано 115 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что личность злоумышленницы устанавливается.
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