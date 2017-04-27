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В Пензенской области мошенница под видом соцработника обманула престарелую пенсионерку

09:32 | 27.04.2017 | Криминал

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Мошенница, пришедшая под видом социального работника в дом к 84-летней пенсионерке, проживающей в селе Поим Пензенской области, обманом выманила у нее деньги.

В Пензенской области мошенница под видом соцработника обманула престарелую пенсионерку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Незнакомка сказала, что пенсионерам полагается надбавка к пенсии в сумме 500 рублей, но она не может выдать эти деньги, так как у нее нет сдачи. После этого злоумышленница передала пенсионерке книжную закладку «Банка приколов», внешне схожую с 5-тысячной купюрой. Пожилая женщина не заметила обмана и дала в ответ сдачу в 4 тыс. 500 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем подозреваемая под предлогом переписи купюр якобы в связи с предстоящей денежной реформой отвлекла внимание хозяйки дома и подменила билетами «Банка приколов» деньги в сумме 10 тыс. рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности подозреваемой и ее задержанию», — сказали в пресс-службе.
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