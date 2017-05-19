Житель Сердобска проведет 10 лет в колонии за убийство сожительницы из-за ее измен Криминал

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор жителю города Сердобска 1986 года рождения, признанному виновным в убийстве сожительницы на почве ревности из-за ее измен.

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«Суд установил, что 24 декабря 2016 года в вечернее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей сожительницы, в ходе ссоры нанес ей множественные удары ножом, в том числе в шею и грудную клетку. От полученных повреждений потерпевшая 1987 года рождения скончалась на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, мужчина полностью признал виновным свою вину, пояснив, что преступление совершил на почве ревности из-за измен сожительницы.

«При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее судим за совершение тяжкого преступления — грабежа. В его действиях суд усмотрел наличие опасного рецидива преступлений, что является обстоятельством, отягчающим наказание. К смягчающим обстоятельствам суд отнес явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также аморальность поведения потерпевшей, явившегося поводом для преступления», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что в пользу матери убитой суд постановил взыскать с мужчины в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба более 58,5 тыс. рублей, в счет компенсации морального вреда — 500 тыс. рублей.