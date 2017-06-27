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ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

В Пачелмском районе семейный конфликт привел к смерти пенсионерки

16:10 | 27.06.2017 | Криминал

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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту смерти женщины 1961 года рождения, скончавшейся от ножевого ранения в собственном доме в селе Студенка Пачелмского района Пензенской области.

В Пачелмском районе семейный конфликт привел к смерти пенсионерки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительной версии, ночью 26 июня пенсионерка вместе со своим сыном по месту жительства употребляла спиртные напитки. Во время застолья между родственниками произошел конфликт. Слова матери показались мужчине оскорбительными, в результате чего он схватил со стола нож и ударил им обидчицу в бедро», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она пояснила, что вскоре женщина скончалась от массивной кровопотери.

«В настоящее время следственными органами проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.
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