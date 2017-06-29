В Пензе вступил в силу приговор по делу о расправе над насильником, домогавшимся детей Криминал

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым двое мужчин осуждены за расправу над заключенным, который был помещен в пензенскую исправительную колонию №5 за преступления в отношении половой неприкосновенности детей, вступил в законную силу.

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Инцидент произошел в ноябре 2016 года.

«Суд установил, что один из мужчин, находясь в спальном помещении ИК-5, в ходе ссоры с вновь прибывшим заключенным, который был приговорен к 17 годам колонии за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетних, подошел к лежавшему на спине потерпевшему и не менее двух раз прыгнул ему на грудь. Второй мужчина, вооружившись битой, нанес ему не менее одного удара по голове и минимум 27 — по туловищу. После этого первый злоумышленник отвел потерпевшего в хозяйственную комнату и, используя его беспомощное состояние, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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Она пояснила, что смерть осужденного наступила через непродолжительный период времени.

По ее словам, один из мужчин признал свою вину полностью, а второй — нет.

«В результате они были приговорены к 12 и 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого и строгого режима соответственно», — уточнила Наталья Быченкова.

Пресс-секретарь облсуда отметила, что на приговор суда первой инстанции прокурор подал апелляционное представление, а осужденные — жалобы.

«Они были рассмотрены судебной коллегией по уголовным делам пензенского облсуда и в части назначенного наказания оставлены без изменения», — резюмировала собеседница агентства.