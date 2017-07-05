В Сердобске мужчина приговорен к 8,5 годам за убийство гражданской жены из ревности Криминал

Сердобск, 5 июля 2017. PenzaNews. 41-летний мужчина приговорен в Сердобске Пензенской области к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство гражданской супруги.

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«Установлено, что 26 марта пара находилась в доме знакомых. Компания употребляла спиртные напитки, после чего хозяева дома ушли спать в другую комнату. В это время между мужчиной и его сожительницей с новой силой разгорелся конфликт, возникший накануне. Женщина отказалась возвращаться домой и заявила, что не желает больше с ним проживать совместно. Разозлившись на такие слова, злоумышленник схватил со стола нож и несколько раз ударил гражданскую супругу в область шеи и грудной клетки», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она уточнила, что от полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась через непродолжительное время, а ее гражданский супруг покинул место преступления и отправился домой.

«Тело женщины утром обнаружила хозяйка дома», — отметила собеседница агентства.

По словам Юлии Пилясовой, в ходе предварительного следствия злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что совершил преступление из ревности.

«Приговор суда в законную силу пока не вступил», — сказала она.