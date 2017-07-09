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Нетрезвый пензенец воспользовался чужим велосипедом для возвращения из Засечного домой

10:16 | 09.07.2017 | Криминал

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Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность молодого мужчины из Пензы к краже велосипеда, оставленного без присмотра на лестничной площадке дома в селе Засечном.

Нетрезвый пензенец воспользовался чужим велосипедом для возвращения из Засечного домой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подозреваемый пояснил, что находился в Засечном в состоянии алкогольного опьянения и зашел в один из домов, где увидел велосипед. Злоумышленник воспользовался тем, что имущество не было никак защищено от преступных посягательств. Он вынес велосипед на улицу и на нем поехал домой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что впоследствии велосипед был обнаружен дома у подозреваемого.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — отметили в пресс-службе.
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