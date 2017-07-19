В Пензе мошенник с тремя классами образования осужден за обман нескольких женщин Криминал

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. 44-летний житель Пензы, имеющий три класса образования, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно за мошенничество, совершенное в отношении жительниц Псковской области, Кемерово и Мурманска.

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«В апреле 2017 года он нашел в интернете объявление 62-летней женщины о сдаче в аренду квартиры в Пскове. Позвонив по указанному телефону, он сказал, что хочет приехать из города Орехово-Зуево Московской области в командировку и готов перечислить деньги на карту за первый месяц проживания», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что введенная в заблуждение хозяйка квартиры в отделении Сбербанка подключила к своей карте услугу «Мобильный банк», привязав ее к абонентскому номеру, находившемуся в пользовании злоумышленника.

«После этого мошенник в системе «Сбербанк Онлайн» получил доступ к ее «Личному кабинету» и перевел принадлежавшие женщине 20 тыс. рублей на ее карту. Затем он убедил потерпевшую в том, что якобы ошибочно перечислил ей эту сумму вместо условленных 8 тыс. рублей и потребовал «вернуть» деньги. Тогда она зачислила на два абонентских номера сотовой связи злоумышленника по 10 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

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Светлана Артамонова пояснила, что, следуя указаниям мошенника, женщина перевела со счета на свою банковскую карту 26 тыс. рублей, которые обналичила и при помощи терминала в три этапа зачислила на баланс двух номеров связи злоумышленника.

«На следующий день мужчина снова позвонил потерпевшей. Он сообщил заведомо ложные сведения о том, что его работодатель якобы готов перечислить на ее карту 60 тыс. рублей для оплаты предстоящих коммунальных платежей. Злоумышленник уговорил женщину снять эту сумму и зачислить на баланс используемых им абонентских номеров сотовой связи за вознаграждение в размере 2 тыс. рублей. После этого потерпевшая перевела со счета на свою банковскую карту деньги, которые обналичила и при помощи терминала зачислила на баланс пяти абонентских номеров виновного 58 тыс. рублей», — пояснила старший помощник прокурора.

Она уточнила, что в общем злоумышленник обманом выманил у потерпевшей 104 тыс. рублей: 20 тыс., 26 тыс. и 58 тыс. рублей.

«Аналогичным способом в марте он похитил денежные средства у 71-летней жительницы Кемерово и 60-летней жительницы Мурманска — по 10 тыс. рублей у каждой», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что приговор пока не вступил в законную силу.