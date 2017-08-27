Прокурор Спасского района добился признания информации о продаже стероидов незаконной Криминал

Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Спасский районный суд Пензенской области удовлетворил заявление прокурора о признании размещенной в интернете информации о продаже стероидов запрещенной для распространения на территории России.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Спасского районного суда, нарушения были выявлены в ходе соблюдения законодательства о противодействии незаконному обороту наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в сети.

«Было выявлено, что указанная на интернет-сайтах информация, находящаяся в свободном доступе для неограниченного круга лиц, содержит сведения о незаконной продаже анаболических стероидов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что вход на сайты был свободным, регистрации пользователей для доступа к использованию информации не требовалось.

«Решение не вступило в законную силу», — отметил он.