В Пензе гендиректора стройфирмы уличили в нецелевом расходовании средств дольщиков Криминал

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» возбуждено в отношении гендиректора одного из коммерческих предприятий Пензы, который подозревается в нецелевом расходовании средств дольщиков.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в общей сложности бизнесмен потратил более 18 млн. рублей, полученных более чем от 50 дольщиков, на нужды, не связанные со строительством дома.

«В результате преступных действий строительство этого дома в районе улицы Окружной в Пензе прекращено», — уточнила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе стало известно о возбуждении двух уголовных дел по факту нарушений прав дольщиков.

Первое касалось людей, вложившихся в квартиры дома на улице Ново-Казанской в Пензе, который планировалось ввести в эксплуатацию до 30 сентября 2017 года, однако стройка была прекращена в первом полугодии.

Ущерб от действий компании, расположенной в Ленинском районе Пензы, оценивается в более чем 5 млн. рублей.

Второе уголовное дело возбуждено в Железнодорожном районе Пензы. Возведение многоквартирного дома в микрорайоне №4 жилого района Сосновка в Пензе должно было завершиться в 2016 году. Строительная организация прекратила работы на объекте, продлив срок сдачи дома до 2018 года. Ущерб гражданам составил свыше 5 млн. рублей.