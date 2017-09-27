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В Пензенской области женщина ударила дочь-подростка ножом в грудь, возбуждено дело

11:29 | 27.09.2017 | Криминал

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Нижний Ломов, 27 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Нижнеломовского района Пензенской области 1978 года рождения, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери.

В Пензенской области женщина ударила дочь-подростка ножом в грудь, возбуждено дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, утром во вторник, 26 сентября, находясь у себя в доме в селе Кривошеевка в ходе конфликта, она ударила свою несовершеннолетнюю дочь 2001 года рождения ножом в область грудной клетки справа», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, что в результате девочка получила телесное повреждение, квалифицирующееся как тяжкий вред здоровью.

«Она была госпитализирована в нижнеломовскую межрайонную, где ей оказана необходимая медицинская помощь. Потерпевшая находится на стационарном лечении в больнице», — добавила собеседница.

По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. 
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