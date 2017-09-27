Руководство ООО «Торговый дом «Пензенский» подозревается в уклонении от уплаты налогов Криминал

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством ООО «Торговый дом «Пензенский», зарегистрированного в Наровчатском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 17 млн. рублей путем включения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «Торговый дом «Пензенский» является Вячеслав Жаров.

Организация расположена по адресу: Пензенская область, Наровчатский район, село Большая Кавендра, улица Молодежная, 39.

Учредителями являются четыре человека — Вячеслав Жаров, Игорь Зайцев, Игорь Куницын и Николай Серов.

Основным видом деятельности компании является производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.