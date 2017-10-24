Вениамина Бочкарева подозревают в мошенничестве — источник Криминал

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Задержанный накануне сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области Вениамин Бочкарев — племянник экс-губернатора Василия Бочкарева и бывший гендиректор ОАО «Агентство ипотечного кредитования» — подозревается в мошенничестве. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Речь идет о статье 159 УК РФ «Мошенничество» — в той части, которая касается особо крупного размера. В связи с этим и был задержан Вениамин Бочкарев 23 октября сотрудниками Федеральной службы безопасности», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.

Ранее другой источник ИА «PenzaNews» сообщил, что задержание Вениамина Бочкарева связано с хищением бюджетных средств при строительстве ЖК «Чистые пруды» в Мокшанском районе, которое велось в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи».

До настоящего времени официальных комментариев со стороны правоохранительных органов не поступало.